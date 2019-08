Vremenska prognoza: Razvojem oblačnosti, u drugom dijelu dana, mogući pljuskovi

Loading..

U ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslijepodne, razvojem oblačnost u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak.

Vjetar u Bosni slab na momente i umjeren promjenljivog smjera, a u Hercegovini umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslijepodne, razvojem oblačnosti može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.

U četvrtak, 29. avgusta, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslijepodne ponegdje u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

I u petak, 30. avgusta, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, u višim planinskim djelovima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni.

Prognoza vremena za subotu, 31. avgusta, slična prethodnim danima.Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, u višim planinskim djelovima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, piše “Avaz“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari