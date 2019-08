Loading..

Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

A u četvrtak sunčano u čitavoj državi. Najniža jutarnja temperatura 14, a najviša dnevna do 36 stepeni. Pljuskovi u Bosni, ponekad i pokatkad, su mogući.

U petak, pak, u Bosni opet oblačno, a u Hercegovini sunčano.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

