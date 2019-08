Kakvo nas vrijeme očekuje za Bajram

Advertisements

U četvrtak će biti sunčano uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, piše “Avaz“.

I u petak će biti sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili niske naoblake. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevne od 28 do 34 stepeni..

I za vikend će padati temperaturni rekordi. U subotu sunčano sa jutarnjim temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 30 do 36.

U nedjelju, prog dana Kurban-bajrama, i ponedjeljak sunčano. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.

