Komšić: “Zoran Milanović je za BiH opasniji od Kolinde, jer je mudriji i prepredeniji od nje”

“Nije tačno da sam reagirao oštro, a osobito ne nediplomatski”, kazao je Komšić objašnjavajući šta je on tim povodom poduzeo.

“Pozvali smo veleposlanika Republike Hrvatske. U jednoj demokratskoj atmosferi razmijenjena su mišljenja. Po ko zna koji put s naše strane je upućen poziv da razgovaramo o svim otvorenim pitanjima. Ponavljam, nismo nimalo oštro reagirali. Građane Bosne i Hercegovine već godinama unazad vrijeđaju iste, ili slične tvrdnje, dira im se u dostojanstvo, čast. Nikome nećemo dopustiti da to radi”.

Na novinarsko pitanje da li očekuje pozitivne promjene u odnosima BiH i Hrvatske ukoliko na predsjedničkim izborima u toj zemlji pobijedi Zoran Milanović, kao i da li je u kontaktu sa Milanovićem, Željko Komšić je odgovorio:

“U svakom slučaju, mora doći do pozitivne promjene u odnosu Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, neovisno o tome ko će pobijediti na izborima. Ako do toga ne dođe, mogu reći da je u tom slučaju Milanović opasniji od Kolinde. On je mudriji i prepredeniji. Nismo zaboravili da je upravo za vrijeme vladavine Milanovića, iako to nije bila predsjednička funkcija, malo falilo da u dogovoru sa tom politikom u BiH, dođe do nekih rješenja koja su bazirana na etničkim, a ne europskim principima. Milanović je vrlo ozbiljan i opasan igrač”, kazao je Željko Komšić za “Nacional“.

