Lars Gunnar Wigemark: Savjet bh. političarima za formiranje vlasti

“Preuzmi inicijativu” je naziv projekta kojeg Wigemark zaključuje danas, 25. jula, gdje se u devet bh. gradova sreo sa više od 1.000 ljudi, a gdje je Wigemark htio direktno da čuje od građana stavove o EU integracijama, piše “N1“.

On je kazao da mu je to pomoglo da shvati mišljenja ljudi – bez filtera, te se upoznao sam mlađim, ali i starijim građanima BiH koji žele preuzeti inicjativu i okrenuti se budućnosti.

Wigemark je rekao da je građanima stalo do demokratije i demokratskih procesa.

“Trebali bi vaši političari govoriti i razgovarati sa građanima šta će zemlja uraditi. Kako će donositi neizbježne odluke. Ja sam uvjeren da prava, istinska inicijativa treba da dođe iz ove zemlje. To je poenta kampanje, zato nosi ovo ime, da građani budu ti koji će preuzeti inicijativu. U Travniku smo imali debatu koja je odrazila ovo, uključujući i generacijski jaz – gdje su starije osobe obratile se meni i mojim kolegama da smo mi ti koji trebaju da preuzmu incijativu. Onda su mladi rekli da oni trebaju to da urade“, kazao je.

“Mi kritikujemo, ali se ne upuštamo u prozivanje bilo koga. To su generalni stavovi koji se iznose. Nije dovoljno da ja upirem prstom i govorim ‘ovaj valja, ovaj ne valja’. Ja nisam neko ko će suditi tu i upravljati ovom zemljom. Mene nisu izabrali građani ove zemlje, mandat mi je dala Evropska komisija“, kazao je.

Njegova poruka je i da kompletna infrastruktura se mora unaprijediti, pogotovo putna, budući da su putevi loši, i da to pogađa ekonomiju BiH.

Govoreći o akcizama i naplati – Wigemark je poručio da građani BiH imaju pravo zahtijevati od UIO transparentnu objavu podataka.

“Mi smo tražili podatke, oko 30 miliona KM se prikuplja, drže se na posebnom podračunu kako je i predviđeno zakonom. Mi to pratimo da nema nenamjenskog trošenja sredstava“, poručio je Wigemark.

Komentarišući pravosuđe kao osnov države, Wigemark je mišljenja da je BiH potrebna vladavina prava i jačanje pravosuđa. VSTV bi po njegovom mišljenju trebalo da bude nezavisno.

“Problem je naći instituciju koja je lišena bilo kakvog političkog uticaja. Politika se uvukla u cijeli sistem“, kazao je.

Hendikep je što BiH nema formiranu vlast, kazao je, ali rekao je i šta bi trebao da bude prvi korak u tome.

“Hendikep je da nema formirano Vijeće ministara, vladu na nivou FBiH, teško je donositi odluke. Mogu tehničke samo. Ali to usporava stvari za najmanje šest, sedam mjeseci. Što se duže razvlači ovo – duže će trebati za nove iskorake. Kompromis je potreban u bilo kom društvu i sistemima. Na vašim liderima je da pokušaju da pronađu saglasnost kako da postignu potrebni konsenzus. Moj prijedlog je da se fokusiraju na ono oko čega se slažu, a to je, barem tako kažu, proces EU integracija. Kada su bili u Briselu – tu su bili koordinirani, predstavili su dobro BiH. Bio sam tu, i bilo je to ohrabrujuće gledati. Žao mi je što je ta želja nestala, ali vjerujem da se može vratiti“, poručio je Wigemark.

U narednim sedmicama umjesto njega u Sarajevo kao prvi čovjek Delegacije Evropske unije u BiH dolazi sadašnji ambassador Austrije u Tirani Joahann Sattler. Wigemark je kazao da njegov nasljednik odlično poznaje prilike u BiH, ali i da mu je žao što odlazi.

“Želio bih da ostanem i da ovu priču ispratim do kraja, jer mislim da će imati sretan kraj. Trebat će strpljenja, kazao je“.

