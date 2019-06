Muriz Memić otkrio kako izgleda kombi koji je navodno udario Dženana

Advertisements

Ifet Feraget, advokat porodice Memić i Dragičević govorio je o svim nelogičnostima koje se vežu za slučaj Dženana Memića i Davida Dragičevića, izvještava “RadioSarajevo“.

“Europski sud nikada ne prašta kašnjenje u provođenju istrage. Mi ćemo to platiti. Vrhovni sud je ukinuo presudu Seferovićima. Uvaženi doktor Kulović, koji je jedini pristao da vještači, ostali su odbili da to rade i to je velika sramota. Krivica se utvrđuje van razumne sumnje. Ljubo nije rekao ko mu je pištolj gurnuo u usta da preuzme djelo. Nije rekao zašto je uhapšen u Banjoj Luci.

Nemaju dokaz kojom je brzinom vozio. Nema logike da nekoga udari kombi, da bude razbijen, a da na tijelu nema povreda. Video snimak kaže da su u pola 10 stigli u Veliku aleju. Navodno kombi je udario Dženana u 22:25”, kazao je Ifet Feraget.

Danas je na protestima Muriz Memić ispred Narodnog pozorišta otkrio kako izgleda kombi koji je navodno te kobne noći udario Dženana.

Kombi je dovezen ispred Narodnog pozorišta, a ima sva oštećenja koja je imao i kombi Ljube Seferovića.

“Porodica koja mi ga je ustupila kazala mi je neke stvari koje ne želim javno iznositi. Zna se ime i prezime čovjeka koji je ubio Dženana, nije kombijem, nego na drugi način. Prozivam čovjeka iz MUP-a koji je rekao da ovaj dokaz ne treba prosljeđivati vrhovnom sudu. Pozivam vas sve koji ste sakrivali istinu da je pokažete. Sada vam kažem, posebno Dalidi Burzić, da je nikada neću pustiti na miru. Zna se ko je ubica Dženana, čut će se uskoro”, kazao je Memić i dodao:

“Ja nikada neću odustati od svoje bitke, ni ja ni moja porodica. Imamo podršku ljudi i prijatelja”.

Ponovo se dotakao kombija i izjave svjedoka koji su tvrdili da su vidjeli različite boje.

“Pozivam vlast da uzme ovaj kombi i zaleti se u mene, ja ću stati mirno, nek me udari, ako napravi istu štetu, eno mu svo moje imanje. Koje će ljudsko tijelo napraviti ova oštećenja. Ova smo mi napravili sa kamenom od 10 kila”, zaključio je Muriz.

