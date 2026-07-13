Sunce i rast temperatura širom BiH, od sredine sedmice mogući lokalni pljuskovi

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 25 i 31 stepen, a u Hercegovini do 35 stepeni.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, s jutarnjom temperaturom oko 16 i dnevnom oko 26 stepeni.

U utorak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature zadržat će se između 15 i 21 stepen, dok će dnevne porasti na 27 do 33 stepena, a na jugu zemlje do 37 stepeni.

Od srijede se, uz sunčano vrijeme i umjerenu oblačnost, očekuje mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim krajevima. Jutarnje temperature bit će od 16 do 22 stepena, na jugu do 26, dok će dnevne dosezati između 28 i 34 stepena, a u Hercegovini do 38 stepeni.

Slično vrijeme zadržat će se i u četvrtak. Preovladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz mogućnost lokalnih pljuskova tokom dana. Jutarnje temperature kretat će se od 17 do 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevne biti između 28 i 34 stepena, a na jugu zemlje do 38 stepeni.

Prema prognozi FHMZ-a, sedmicu će obilježiti stabilno ljetno vrijeme i postepen porast temperatura, dok će osvježenje u pojedinim područjima donositi tek povremeni lokalni pljuskovi od sredine sedmice.

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