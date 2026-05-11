Ko će od Schmidta preuzeti OHR? Favorit “vitez malteškog reda”…

Ured visokog predstavnika (OHR) potvrdio je jutros da će Christian Schmidt nakon gotovo pet godina napustiti funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da je već pokrenut proces izbora njegovog nasljednika.

Prema informacijama koje je objavio portal Istraga.ba, među najozbiljnijim kandidatima za novog visokog predstavnika je italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi, aktuelni ambasador Suverenog viteškog malteškog reda.

Lendi je rođen 1950. godine u italijanskim Udinama, diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi, a diplomatsku karijeru započeo je 1978. godine. Bio je prvi Italijan koji je pohađao prestižnu francusku školu ENA u Parizu.

Tokom dugogodišnje diplomatske karijere služio je u Ottawi, Teheranu, Londonu i pri Svetoj Stolici, a obavljao je i funkcije ambasadora Italije u Srbiji i Crnoj Gori u Beogradu, pri Svetoj Stolici, te u Rusiji i Turkmenistanu.

Od 2013. godine bio je diplomatski savjetnik predsjednika Republike Italije, dok je 2016. imenovan za ambasadora Suverenog viteškog malteškog reda.

Kako su Vijesti.ba ranije pisale, iz OHR-a jutros je saopšteno da je Schmidt donio “ličnu odluku” da okonča mandat zasnovan na Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, o čemu je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC). Istovremeno je zatražio da počne procedura imenovanja novog visokog predstavnika. Naglašeno je da će Schmidt nastaviti obavljati dužnost do izbora njegovog nasljednika.

U saopštenju OHR-a navodi se da je tokom Schmidtovog mandata ostvaren “značajan napredak” u jačanju funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, ali da reformski procesi još nisu završeni.

“Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti”, poručili su iz OHR-a, uz poziv domaćim političkim liderima da zajedno s novim visokim predstavnikom intenziviraju reformske procese i evropske integracije, pišu Vijesti.

