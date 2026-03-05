Pretežno oblačno vrijeme u BiH, ponegdje i slaba kiša

Temperature zraka u 07 sati: Drvar -2 stepena, Livno i Sanski Most 0, Bihać, Bugojno i Sokolac 1, Ivan Sedlo 2, Banja Luka 3, Sarajevo i Zenica 5, Tuzla 6, Bijeljina, Gradačac i Mostar 7, Trebinje 9 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 951 milibar, za 9 milibara je viši do normalnog i sporo raste.

Danas je u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima i prijepodne moguća je slaba kiša, a na vrhovima planina i slab snijeg. Poslijepodne bez padavina i sunčanije. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 11 do 17, na jugu do 19 stepeni.

U Sarajevo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je slaba kiša. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna oko 12 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi Avaz.

