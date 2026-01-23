BiH

Meteorolozi, crveno upozorenje zbog obilnih padavina u BiH

19.0K  
Objavljeno prije 1 sat

Meteorolozi upozoravaju na obilne padavine koje će od 25. februara u ranim jutarnjim satima zahvatiti Hercegovinu, centralnu, jugozapadnu i jugoistočnu Bosnu, a upozorenje će biti na snazi do 26. januara u 3 sata ujutro.

 Kišno vrijeme - Pinterest.com

Prema prognozama, u navedenom periodu očekuje se od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, što može dovesti do lokalnih poplava, izlijevanja bujičnih vodotoka, kao i ozbiljnih problema u funkcionisanju saobraćaja i infrastrukture.

Nadležne službe upozoravaju da su plavljenje stambenih i privrednihTakođer, mogući su prekidi u snabdijevanju električnom energijom, vodom i telekomunikacijama, a u pojedinim područjima ne isključuje se ni potreba za manjim evakuacijama.

U skladu sa preporukama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), građanima se savjetuje da zaštite svoju imovinu, izbjegavaju nepotrebna putovanja i redovno prate zvanična upozorenja i upute nadležnih institucija.

Nadležne službe pozivaju građane da ostanu oprezni i da u slučaju potrebe odmah kontaktiraju civilnu zaštitu i druge hitne službe.

Vrijeme danas i u narednim danima
Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je registrovana slaba kiša po Hercegovini, sjeveru i istoku Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -3; Gradačac -2; Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Zenica -1; Bihać, Bugojno, Sanski Most i Sarajevo 0; Drvar, Jajce i Tuzla 1; Livno 2; Mostar 6; Trebinje 7°C.

Danas djelomično vedro sa slabom kišom većinom na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne lokalno može pasti slaba kratkotrajna kiša. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 4°C.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će povremeno padati slaba kiša. Na području Hercegovine slabija kiša prije podne, a više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Snijeg je moguć na vrhovima planina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stupnjeva,piše N1

U nedjelju u Bosni i Hercegovini oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom. Na planinama će padati i snijeg. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima. Vjetar je slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12 stupnjeva.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sa kišom, a u Bosni sa kišom i susnježicom. Na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 11 stupnjeva, najavili su iz FHMZBiH.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh