Meteorolozi, crveno upozorenje zbog obilnih padavina u BiH

Prema prognozama, u navedenom periodu očekuje se od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, što može dovesti do lokalnih poplava, izlijevanja bujičnih vodotoka, kao i ozbiljnih problema u funkcionisanju saobraćaja i infrastrukture.

Nadležne službe upozoravaju da su plavljenje stambenih i privrednihTakođer, mogući su prekidi u snabdijevanju električnom energijom, vodom i telekomunikacijama, a u pojedinim područjima ne isključuje se ni potreba za manjim evakuacijama.

U skladu sa preporukama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), građanima se savjetuje da zaštite svoju imovinu, izbjegavaju nepotrebna putovanja i redovno prate zvanična upozorenja i upute nadležnih institucija.

Nadležne službe pozivaju građane da ostanu oprezni i da u slučaju potrebe odmah kontaktiraju civilnu zaštitu i druge hitne službe.

Vrijeme danas i u narednim danima

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je registrovana slaba kiša po Hercegovini, sjeveru i istoku Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -3; Gradačac -2; Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Zenica -1; Bihać, Bugojno, Sanski Most i Sarajevo 0; Drvar, Jajce i Tuzla 1; Livno 2; Mostar 6; Trebinje 7°C.

Danas djelomično vedro sa slabom kišom većinom na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne lokalno može pasti slaba kratkotrajna kiša. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 4°C.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će povremeno padati slaba kiša. Na području Hercegovine slabija kiša prije podne, a više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Snijeg je moguć na vrhovima planina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stupnjeva,piše N1

U nedjelju u Bosni i Hercegovini oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom. Na planinama će padati i snijeg. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima. Vjetar je slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12 stupnjeva.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sa kišom, a u Bosni sa kišom i susnježicom. Na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 11 stupnjeva, najavili su iz FHMZBiH.

