Zašto šuti na ove teme: 19 pitanja za Denisa Bećirovića

U više od tri godine mandata u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je dao dva-tri strogo kontrolisana intervjua, sa očigledno dogovorenim pitanjima i bez bilo kakvih potpitanja. Intrevjui su uglavnom bili monolozi s redanjem ispraznih fraza, citiranjem Ustava i samopromotivnim naglašavanjem kako on “ozbiljno radi ozbiljne državne poslove”. Kao da postoje neki neozbiljni državni poslovi, piše STAV.

Pjesmice s telepromptera

Bećirovićevo komuniciranje s javnošću svodi se na Facebook statuse u kojima sam sebe hvali, te ponekad snimljene video-poruke u kojima kao pjesmicu recituje izjavu s telepromptera. Novinari nemaju priliku da mu postave važna pitanje. Kritičkog propitivanja Bećirovićevog rada u Predsjedništvu BiH u medijima skoro da nema. Tek tu i tamo se pojavi poneki tekst, na kojeg Bećirović vrlo nervozno reaguje izmišljajući da je “svakodnevno na meti napada”. Kojih i kakvih, niko ne zna. Jer, kritika nije napad, kako to samodopadljivi Bećirović misli.

Bećirović je na najvišoj funkciji u aktuelnoj vlasti zahvaljujući podršci Trojke i osam drugih stranaka. Sve vrijeme mandata on se distancira od njih i ponaša kao da s njima nema ništa. A ima, jer Bećirović ne bi bio u Predsjedništvu BiH da nema Trojke i satelita. Niti bi Trojka bila u vlasti da nema Bećirovića. To je sistem spojenih posuda koji dijeli zajedničku odgovornost za trenutno stanje u državi, koje je po mnogima najveća kriza od Dejtona.

Iako se pokušava distancirati i graditi poziciju da je “iznad situacije”, Bećirović snosi punu odgovorost za trenutno stanje i sve Trojkine promašaje. I snosit će odgovornost za eventualni ostanak na vlasti i sve katastrofalne posljedice koje će iz toga proizaći.

Bećirović izbjegava novinarska pitanja, ali mu se niz njih jednostavno mora postaviti:

1.Zašto je preglasao Željka Komšića i dao mandat Borjani Krišto, odnosno omogućio formiranje Vijeća ministara BiH u kojem su uz Trojku SNSD i HDZ bez ikakvog programa rada?

2.Zašto je prešutio Schmidtovu suspenziju Ustava kojom je ponižena Bosna i Hercegovine, a Bošnjaci obespravljeni?

3.Zašto ne reaguje na katastrofalne rezultate Vijeća ministara kojeg je izabrao i zašto šuti na blokade, nerad i prepuštanje bitnih državnih institucija SNSD-u i HDZ-u

4.Zašto nije reagovao kada je Trojka prepustila pozicije u OSA-i, UIO, Službi za poslove sa strancima, Agenciji za državnu službu SNSD-u i HDZ-u. Znači li izostanak reakcije to da se on lično slaže s ovakvim kadroviranjem?

5.Zašto nije reagovao i svojim autoritetom, ako ga ima, spriječio Trojku da iz državnog budžeta isplati 100 miliona KM za zgradu Dodikovog kuma?

Zavaravanje naroda

6.Zašto šuti na očiglednu blokadu evropskog puta i zašto je šutio na blamažu sa otkazivanjem samita u Neumu?

7.Šta se desilo s njegovim u septembru 2023. godine najavljenim Zakonom o gasu koji reguliše ovu oblast na državnom nivou? Zašto nakon samopromotivnog saopćenja ništa nije poduzeo da ovaj zakon dođe pred Parlament BiH? Kako je moguće da istovremeno predlaže državni zakon o gasu i podržava američku namjeru da gradi Južnu interkonekciju, što se mora regulisati entitetskim zakonom?

8.Šta je bilo s njegovim “idealnim državnim budžetom”, kojim je “riješio sve probleme” Oružanih snaga, javnog servisa, šest institucija kulture? Zašto je predlagao budžet za koji i sam zna da ne može biti usvojen te da je to samo kratkotrajno svjesno zavaravanje naroda?

9.Zašto je tri godine šutio o problemu ugovora države i Islamske zajednice u BiH, zašto od oktobra prošle godine, kada se odjednom sjetio Ugovora i zatražio vanrednu sjednicu Predsjedništva na ovu temu, ta sjednica nije održana?

10.Zašto stalno najavljuje populističke poteze i inicijative, poput one o finansiranju BHRT-a, iako sa 30 godina iskustva u politici sasvim sigurno zna da one neće biti realizirane s obzirom na ustavnu konfiguraciju i političke odnose u BiH?

11.Zašto je u kampanji najavljivao da će „umjesto dosadašnjih beskorisnih svađa, kao dobri susjedi početi rješavati otvorena pitanja“ sa susjednim državama, a za tri godine mandata nije poduzeo ništa ili barem javno spomenuo neko od otvorenih pitanja sa Hrvatskom i Srbijom?

12.Zašto je godinama šutio o namjeri Hrvatske da na Trgovskoj gori gradi odlagalište nuklearnog otpada, te reagovao tek nakon pritiska javnosti, i sada od toga pokušava napraviti vlastiti PR?

Trojka i sateliti

13.Zašto je svojom neaktivnošću i izostankom inicijative na rješavanju otvorenih pitanja sa susjedima, poput granice i naše imovine u tim zemljama, omogućio Hrvatskoj i Srbiji da se umjesto toga bave unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine?

14.Zašto balansirano ne reaguje na uplitanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja BiH, da li zbog procjene da mu javna prepirka s Vučićem donosi političke poene u bh. javnosti, dok bi reagiranje na Zagreb pokvarilo koaliciju njegove Trojke s HDZ-om?

15.Zašto za tri godine mandata nijednom nije posjetio Sandžak?

16.Zašto šuti na brojne afere svog partijskog šefa Nermina Nikšića, kao i na afere drugih zvaničnika Trojke u vlasti uz čiju podršku je izabran, i znači li to da nema hrabrosti i principijelnosti kojima se javno busa u prsa? Ili je samo kalkulant koji bez obzira na sve samo računa na podršku za vlastiti mandat?

Prof. dr. Salih Fočo analizira za “Avaz”: Trojka nesposobna da ispuni vlastita obećanja

17.Osjeća li imalo odgovorosti i stida kada vidi kakve je kadrove njegova Trojka imenovala na značajne funkcije?

18.Ako šutnjom pokušava stvoriti dojam da nema ništa s Trojkom i njenim satelitima, raznim kasumovićima, elzinama i drugim opskurnim likovima, zašto prihvata njihovu podršku za kandidaturu?

19.Ako opet bude izabran, da li će ponovo kadrovski potkapacitiranoj Trojki i njenim opskurnim satelitima omogućiti da ostanu vlast i nastave sa produbljivanjem agonije u kojoj se država nalazi? Hoće li nastaviti da bude saučesnik u novom predavanju bitnih pozicija srpsko-hrvatskom bloku stranaka, kontinuiranoj krizi, blokadama i zastoju na EU i NATO putu, te enormnom nekontrolisanom zaduživanju i ekonomskom krahu Federacije?

Na sva ova pitanja Bećirović bi mogao odgovoriti o “jednom trošku”, u jednom otvorenom pismu.

Facebook komentari