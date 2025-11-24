Nakon snijega stiže toplije vrijeme: Nakon poplava, najavljene i oluje

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RS) izdao je upozorenje na jak do olujni južni vjetar na cijeloj teritoriji bh. entiteta za period 24. i 25. novembra.

Kako navode, očekuju se udari vjetra od 50 do 70 kilometara na sat, a lokalno na zapadu, pogotovo u višim predjelima, mogući su udari i preko 90 kilometara na sat. Na krajnjem sjeveru uz Savu vjetar će biti slabiji, od 30 do 50 kilometara na sat.

Za Hercegovinu i jugozapad RS izdato je upozorenje na obilne padavine.

Kiša počinje u ponedjeljak, 24. novembra, popodne, a najviše padavina očekuje se u utorak, 25. novembra, posebno u Hercegovini (60–100 mm, lokalno i preko 120–140 mm) i na jugozapadu (20–60 mm),piše Depo

Jak vjetar i rast temperature mogu izazvati brzo topljenje snijega, što će dovesti do porasta vodostaja reka Vrbas, Vrbanja, Pliva, Una i Sana i moguće pojave bujičnih vodotokova, kao i problema sa oticanjem vode u urbanim zonama na jugu i zapadu.

