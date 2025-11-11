Predsjedništvo BiH usvojilo budžet bez amandmana: Ide u parlamentarnu proceduru

Na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH jednoglasno je usvojen budžet institucija BiH za 2025. godinu, saznaje Avaz.

Riječ je o prijedlogu koji je uputilo Ministarstvo finansija i trezora, a koji je došao na dnevni red nakon što nije prošao prijedlog Predsjedništva BiH. Odmah na početku sjednice zatražena je pauza, vjerovatno radi dodatnih konsultacija, no na kraju je odlučeno da se ipak glasa za njega.

Predloženi budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a u odnosu na prijedlog Predsjedništva BiH razlikuje se u tome da nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranje sedam institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Budžet koji je predložio Srđan Amidžić planirana su sredstava za 1.000 KM jednokratne pomoći državnim službenicima s najnižim plaćama, kao jedan vid naknade jer nisu dobili povećanje plaće zbog neusvajanja budžeta.

Na kraju su predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović procijenili da je veća šteta da BiH i dalje bude bez budžeta, s obzirom da njihov prijedlog nije mogao dobiti entitetsku većinu u Predstavničkom domu PSBiH, a ni u Klubu Srba u Domu naroda PSBiH.

Budžet sada ide dalje u Parlamentarnu skupštinu BiH, gdje ga moraju usvojiti oba doma, a u zavisnosti o tome u kakvoj proceduri se o njemu bude raspravljalo, znat će se da li će se na njega moći amandmanski djelovati.

