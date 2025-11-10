STIŽE LI SNIJEG NAREDNIH DANA: Nedim Sladić otkrio kakvo nas vrijeme očekuje

Novembar je mjesec u kojem nas sniježni pokrivač često zna iznenaditi, a da li će Sarajevo i BiH zabijeliti ovog 11. mjeseca zna Nedim Sladić.

Najpoznatiji bh. meteorolog jutros se oglasio na društvenim mrežama gdje je govorio o prognozi za naredne sedmice.

Kako je naveo, početak novembra obilježile su neuobičajeno visoke temperature zraka, uprkos kratkotrajnom zahlađenju. Takvi vremenski uslovi zadržaće se i narednih desetak dana, a potom bi, prema prognozama, trebalo uslijediti nešto kišovitije razdoblje.

Ljubitelji zime i snijega ipak neće biti oduševljeni – Sladić ističe da u narednih 15-ak dana nema naznaka pojave snijega u nizinama.

„Iako smo imali prolazna i izraženija zahlađenja, prva dekada novembra 2025. donijela je natprosječno visoke temperature koje su na sjeveru zemlje dostizale i do 24 °C. Ni tokom druge dekade trenutno nema pokazatelja jačeg zahlađenja koje bi dovelo do zimskih uslova. Toplo vrijeme se nastavlja, ali često prikriveno niskim oblacima i maglom u kotlinama i uz riječna korita zbog anticiklone, niskog sunčevog zračenja i slabog vjetra“, pojasnio je.

Sladić navodi da meteorološki modeli i globalni parametri – poput aktivne Madden-Julian oscilacije i prelaska ka negativnoj fazi sjevernoatlantske oscilacije – ukazuju na češće padavine u drugoj polovini mjeseca, posebno u prelazu iz druge u treću dekadu novembra. Tada bi se, zbog jače ciklonalne aktivnosti nad Mediteranom, u naše krajeve trebao slivati topao, ali vlažan zrak.

Iskustvo, kaže, pokazuje da dugotrajno natprosječno topli periodi obično nadvladaju hladnije prognozirane scenarije, pa pogled prema kraju mjeseca (do Dana državnosti) i dalje ne donosi mnogo nade za snijeg u nižim područjima BiH.

Zbog toga će, zaključuje Sladić, većina nizinskih predjela ponovo probiti uobičajene rokove prve pojave snijega.

