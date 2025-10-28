OHR se oglasio o navodnom odlasku Christiana Schmidta

“Njegova demisija rezultat je ustrajnih napora klike Milorada Dodika, ali i udara koje su na njega paralelno i podmuklo vršile strukture koje predvodi Dragan Čović”, navodi portal, te prenosi stav neimenovanih diplomatskih izvora:

Izvori iz vrha vlasti

“Neće se to desiti odmah, da ne bi bilo očigledno, ali Schmidt je prošlost”.

Izvori iz vrhova političkih vlasti kažu za portal Radiosarajevo.ba da ima određenih priča, ali da provjerene informacije nemaju. Drugi pak, vele, da su čuli nagovještaje o odlasku šefa OHR-a u narednih pola godine, ali ni to nije pouzdano.

Povodom brojnih medijskih objava kontaktirali smo OHR gdje nam je kazano da na vijest o odlasku Schmidta nemaju komentara.

“Ne komentiramo medijske napise”, kratko kažu.

“Njegov je posao…”

Zasad je pouzdano ono što je Schmidt sam izjavio Dnevnom avazu u julu 2026. nakon sličnih pisanja. Na pitanje hoće li kao visoki predstavnik dočekati izbore u BiH 2026. godine, odgovorio je: “Moj mandat još traje, ostat ću dok ga ne ispunim.”

U međuvremenu Schmidt je dao intervju za britanski The Times. U tekstu piše kako “niko u globalnoj politici nema posao kakav ima on (Schmidt, op.a.)”.

“Njegov je posao održati mir u Bosni – sada se mora obračunati i s Putinom. Kremlj sije podjele u zemlji kojom upravlja visoki predstavnik – uloga dogovorena Daytonskim sporazumom prije 30 godina”, navodi se.

