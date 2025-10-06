Zahiragić: Avaz Twist Tower je uljepšao krajolik Sarajeva

Tokom jučerašnje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnik Haris Zahiragić osvrnuo se i na pitanje vjetrokoridora u Sarajevu, spomenuvši u tom smislu i Avaz Twist Tower.

– Ono što je gospodin Kapidžić rekao o projektima Avaz Twist Tower – bez obzira na to što ni investitor ni sama firma nisu nešto što bih ja ovdje trebao braniti – zaista je uljepšalo krajolik Kantona Sarajevo. Ti se projekti nalaze na lokaciji na kojoj ne prolaze vjetrokoridori.

Podsjećam vas, gospođo Melank, da ste upravo vi te vjetrokoridore ovdje skinuli. Vi ste, iz Naše stranke, ukinuli vjetrokoridore zato što su investitori iz Dubaija insistirali kod vaših koalicionih partnera da se to mora ukloniti. I tu ste, gospođo, prodali sve svoje principe – upozorio je Zahiragić.

Podsjetimo, odluka o ukidanju vjetrokoridora u Kantonu Sarajevo donesena je u februaru prošle na sjednici Skupštine KS, četiri godine nakon što je usvojena i to sve pod izgovorom da će u Nacrtu urbanističkog plana biti sadržane preporuke Studije o ventilacionim koridorima i utjecaju visokih zgrada na kvalitet zraka, a za nju su glasali delegati stranaka Trojke.

