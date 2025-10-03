Luigi Soreca: Evropska unija više neće ulagati u projekte u BiH mimo Plana rasta

Soreca je pozdravio odluku Vijeća ministara, te naglasio da je ovo “tek početak” rada u našoj zemlji, kada je u pitanju Plan rasta.

“U svom prošlosedmičnom obraćanju Parlamentarnoj skupštini BiH, EU komesarka za proširenje Marta Kos naglasila je da EU nudi milijardu eura ulaganja u putnu infrastrukturu ove zemlje, jeftinije energente i bolji i brži internet. Jasno je istakla svoju želju da se iznos u cijelosti utroši u korist građana BiH. Međutim, jednako je snažno napomenula da će iznos predviđen za BiH u okviru Plana rasta biti umanjen za oko 100 miliona eura ako se Reformska agenda ne dostavi do 30. septembra, nakon ranijeg umanjenja u sličnom iznosu u julu. Dokument koji je upućen u Brisel samo nekoliko sati prije isteka roka sada je predmet ocjene Evropske komisije. Nakon usaglašavanja, Bosna i Hercegovina može biti korisnica do 976,6 miliona eura finansijske podrške EU za podsticanje investicija, stvaranje radnih mjesta i podsticanje rasta”, pojasnio je Soreca.

Dalje je istakao da je riječ o “sveobuhvatnom dokumentu” te “potvrda sposobnosti i kompetencija državnih službenika u BiH.”

“Također ukazuje da politički akteri mogu postići obostrano korisna rješenja kada za to postoji volja. BiH treba više ovakvog konstruktivnog pristupa, a manje redovnog prozivanja i emocionalnog poziranja koje je toliko štetno za interese zemlje”, rekao je.

Soreca je naveo da je iz Evropske unije redovno isticano da Reformska agenda predstavlja transformativni plan za BiH.

“Jedna, istinski, nevjerovatna prilika. Najveća nagrada zapravo nisu sredstva koja EU osigurava, već same reforme, koje će unaprijediti poslovnu klimu i omogućiti BiH da u potpunosti iskoristi ogroman talenat i potencijal u ovoj zemlji. Širom Evrope vidimo kako ljudi iz BiH uspijevaju kada im se pruže prave prilike. Moramo stvoriti uslove da ljudi napreduju i kod kuće”, napisao je šef Delegacije EU u BiH.

Istakao je posebno dva programa, uspostavljanje e-uprave i upisivanje djece u predškolske ustanove, kao stvari o kojima je pričao s građanima BiH, a koje se nalaze u Reformskoj agendi.

Naglasio je i uspostavljanje 5G mreže te sigurnog širokopojasnog interneta širom BiH kao važne stavke Reformske agende koja je usvojena.

“I druge navedene reforme dovest će do finansijske podrške nakon ostvarivanja rezultata u borbi protiv korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala te efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa. Ukupno je predviđeno preko stotinu reformi, od kojih će svaka donijeti jasna poboljšanja za život u BiH”, napisao je Soreca.

U kontekstu finansija, Soreca je naglasio važnost Plana rasta kao programa kroz koje će EU ulagati u BiH.

“Nakon što domaće vlasti provedu reforme, finansijska podrška će također biti dostupna za investicije putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). EU više neće finansirati velike infrastrukturne projekte u BiH mimo Plana rasta. Da BiH nije dostavila Reformsku agendu, bila bi to glavna prepreka u finansiranju infrastrukturnih projekata u BiH. Vlasti u BiH još nisu dostavile popis projekata za koje bi željele dobiti finansiranje u okviru Plana rasta, ali moguća ulaganja uključuju podršku za završetak autoputa Koridor 5c ili projekte obnovljivih izvora energije”, rekao je.

Na kraju, naglasio je da je BiH “u srcu Evrope” te da se “sve može postići ako se radi zajedno.”

“Gotovo tri četvrtine izvoza iz BiH ide u EU. Manje od 1% u Rusiju. Jasno je da kada je u pitanju bilo koji pokazatelj, bilo da se radi o demokratiji, borbi protiv korupcije, vladavini prava, ljudskim pravima, obrazovanju, zdravstvu, infrastrukturi ili bilo kojem drugom pitanju od istinske važnosti za građane, snažniji odnos s EU koji vodi ka članstvu u EU je daleko najbolji način za poboljšanje kvalitete života građana. Sada kada su prvi koraci napravljeni, radimo zajedno kako bismo stigli do cilja”, napisao je Luigi Soreca, prenosi klix.

Facebook komentari