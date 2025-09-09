Stiže promjena vremena, kiša i pljuskovi: Pročitajte i prognozu do subote

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 9; Drvar 12; Bihać, Bugojno 13; Livno, Sokolac 14; Jajce, Prijedor, Sanski Most 15; Banja Luka, Srebrenica, Zenica 16; Ivan Sedlo, Sarajevo 17; Doboj, Tuzla 18; Zvornik 19; Bijeljina, Mostar, Trebinje 20; Gradačac 21; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 3 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša je moguća na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Do kraja dana ili tokom noći kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni gmljavinom očekuju se širom zemlje. Lokalno jači pljuskovi u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 28 °C.

U petak na jugu Hercegovine sunčano, a u ostakim područjima pretežno oblačno vrijeme. U Bosni su povremeno mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadnu južni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29 °C.

U subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab na jugu i jugozapadnu južni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 24 do 30 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

