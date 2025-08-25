Inspekcija tokom SFF-a izrekla kazne u iznosu od 337.086 KM

Pojačane inspekcijske nadzore realizirali su timovi kantonalnih sanitarnih inspekcija, inspektori za hranu, za rad i zaštitu na radu, inspektori zaštite okoliša, te tržišno-turističkih inspektora koji su, svako iz svoje nadležnosti, provodili cjelodnevne kontrole, posebno na području općina gdje se održavao festivalski program.

Realizirajući plan pojačanih kontrola, timovi kantonalnih inspektora Kantona Sarajevo su izvršili ukupno 412 inspekcijskih nadzora s ciljem sprječavanja sive ekonomije i uspostavljanja fiskalne discipline kod subjekata nadzora, te sprječavanja kršenja ostalih zakonskih odredaba iz nadležnosti ove inspekcije.

Rezultat provedenih kontrola je izdavanje 233 prekršajna naloga u ukupnom novčanom iznosu od 337.086 KM. Za usporedbu, u vrijeme trajanja prošlogodišnjeg Sarajevo Film Festivala izvršeno je 367 nadzora, i izdato 268 prekršajnih naloga u iznosu od 246.100 KM.

Primjetno je poboljšanje stanja na terenu i uz povećan broj urednih poslovnih subjekata, ali i povećanje iznosa prekršajnih naloga u odnosu na isti period protekle godine, navode u saopćenju.

Neposredno pred održavanje festivala u okviru priprema za što adekvatnije, kvalitetnije i sigurnije održavanje 31. SFF-a, kantonalni inspektori su proveli preventivne nadzore u hotelima i ugostiteljskim objektima u kojima najčešće borave gosti Sarajevo Film Festivala, kao i nadzore prevoznih sredstava javnog gradskog prevoza, benzinskih pumpi, te preventivne nadzore vezane za zaštitu od buke, u okviru kojih su poduzimali preventivne, korektivne i prekršajne mjere, što je zasiguirno doprinijelo i zabilježenom povećanju broja prijavljenih turista u Kantonu Sarajevo.

Povećana buka na prostorima održavanja programa je predstavljala izazov kako organizatorima tako i nadležnim organima, te pozivaju na donošenje adekvatnih zakonskih rješenja koja bi regulisala buku u noćnim satima.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo zahvaljuje kontrolisanim poslovnim subjektima na saradnji a uz posebne zahvale subjektima kod kojih nisu zatečene nepravilnosti u poslovanju, saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, prenosi N1.

