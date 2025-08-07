Amer Riković: U NATO-u prije svoje države

Svako malo pripadnici Oružanih snaga BiH, pojedinačno ili u cjelini, na domaćem ili međunarodnom planu, priređuju nam lijepe vijesti i čine nas ponosnim što ih imamo. Za još jednu takvu informaciju “kriv” je pukovnik Amer Riković, koji je postao prvi oficir iz BiH kojem je dodijeljena individualna NATO akreditacija u oblasti osiguranja kvaliteta edukacije i obuke, koju je dodijelila NATO Vrhovna saveznička komanda za transformaciju. Ova NATO akreditacija do sada je bila rezervirana isključivo za institucije, što dodatno potvrđuje izuzetnu stručnost, posvećenost i profesionalizam pukovnika Rikovića.

Sjevernoatlantski savez ga je prepoznao kao najboljeg kandidata na globalnom nivou, a proces akreditacije obuhvatao je stroge evaluacije i višeslojna testiranja. Njegovo znanje i kvalitet rukovođenja dodatno su potvrđeni imenovanjem na funkciju menadžera NATO programa za individualnu akreditaciju u oblasti osiguranja kvaliteta (NQASP).

Osim toga, Riković ostaje zapamćen i kao prvi NATO certificirani instruktor iz zemlje koja nije članica Saveza, prenosi Avaz.

