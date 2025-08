Stiže nevrijeme u BiH: Pljuskovi, grmljavina…

Više sunčanog vremena u istočnim područjima Bosne i u Hercegovini.

U većem dijelu Bosne se očekuju lokalno jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada.

Vjetar u Hercegovini slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Bosni slab sjevernih smjerova,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, u istočnim, jugoistočnim područjima Bosne i u Hercegovini do 31 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana, što poslije podne i tokom noći može usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 °C.

Facebook komentari