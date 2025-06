U Bosni i Hercegovini proglašeno narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura

Upozorenje je izdano za 25. i 26. juni u periodu od 12 do 17 sati. Očekivane temperature zraka iznose od 33 do 38 stepeni celzijusa, a lokalno do 41 stepen.

Preporuke da se poduzmu mjere opreza i prati prognoza vremena te očekuje ometanje u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni i sjeveru Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera.

Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni, prenosi Klix.

