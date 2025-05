Nestabilno vrijeme širom BiH: Kiša, grmljavina i pad temperature narednih dana

Jači pljuskovi u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu i sjeveru do 26 stupnjeva.

U utorak pretežno oblačno i nestabilni vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na istoku i jugu zemlje do 22 stupnja.

U srijedu pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.

U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 13 do 19 stupnjeva, prenosi N1.

