Jutros u BiH najtoplije u ovom gradu: Pogledajte detaljnu prognozu do vikenda

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 1 stepen, Sokolac 2, Srebrenica 5, Ivan Sedlo, Sarajevo, Široki Brijeg i Zvornik 8, Banja Luka i Doboj 9, Bugojno, Livno, Sanski Most, Tuzla i Zenica 10, Bihać, Jajce i Prijedor 11, Brčko 12, Trebinje 14, Mostar 17 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 8 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni

U Sarajevu sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA: Biometeorološke prilike su povoljne. Stabilnije vrijeme, uz duže sunčane intervale i porast temperatura tokom dana, ugodno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene. Tokom prijepodneva poželjno je posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će biti svježije.

Objavljena prognoza do petka, 2. maja:

Srijeda, 30.april, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

Četvrtak, 1. maj, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

Petak, 2. maj, sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 stepeni, prenosi Radiosarajevo.

