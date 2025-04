Schmidt je shvatio šta treba: “Izvolite oslobađati Bosnu balasta”

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt kazao je na marginama Foruma diplomatije u Antaliji za njemački Welt da Dodikove prijetnje i konkretan pokušaj podrivanja Ustava Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, čak i silom, graniče sa pokušajem državnog udara. Kako piše Welt, Schmidt vidi samo jedan izlaz – promjenu politike u RS-u.

– Primjećujemo da je podrška Dodiku u RS-u niska, a njegovi pokušaji polarizacije propadaju, kaže on.

Objašnjava i da Dodikovi višestruki pokušaji da organizuje masovne skupove nisu uspjeli.

– Nova orijentacija Republike Srpske kroz snažniju opoziciju, koja bi preuzela i odgovornost vlasti, mogla bi brzo okončati mnoge od aktuelnih kriza, smatra on.

Esad Bajtal, profesor i analitičar, ocjenjuje da izjava Schmidta simbolizira neki viši stupanj njegovog razumijevanja onoga šta se u BiH događa.

– Dakle, pošto je shvatio neke stvari, ko je ključni kočničar, gdje bi se strukturalno moglo i personalno nešto mijenjati kako bi se krenulo u novom pravcu, onda ostaje da kažemo, s obzirom na činjenicu da raspolaže mehanizmima koje može iskoristiti za sve to o čemu govori, da Schmidt naprosto počinje raditi na način logike koju je izložio u toj izjavi. Odnosno, na način koje mu tako shvaćene okolnosti pružaju. Dakle, izvolite, gospodine Schmidt, rješavati, skidati, mijenjati, oslobađati Bosnu onih balasta koji verbalno zagovaraju evropski put, a praktično čine sve protiv njega. U tom smislu, situacija je vrlo jednostavna, Schmidt je shvatio šta treba, sada samo neka izvoli učiniti to što razumije da treba učiniti, kaže Bajtal.

Mediji su proteklih dana pisali da je Schmidt intenzivirao konsultacije u vezi s mogućim sankcioniranjem Milorada Dodika, SNSD-a, kao i nekih predstavnika stranaka, uključujući i stranke koje ga podržavaju.

– Nisam zagovornik zabrane rada političkoj partiji, bilo kojoj. Srpska demokratska stranka je to prošla i prolazi i dan-danas, tako da znam šta to znači. To je praktično gušenje slobode političke misli i demokratskih prava svakog čovjeka. Ne mislim da na taj način treba bilo ko da pomaže opoziciji. Opozicija treba da pomaže sama sebi boljim dijalogom, ujedinjavanjem oko zajedničkih ciljeva. Zajednički cilj je srušiti režim u RS-u, kaže Milan Miličević, predsjednik SDS-a.

Bajtal poručuje da Schmidt ima i mogućnosti i ovlasti da djeluje odlučno.

– Demokratija poznaje i takve vrste djelovanja i mehanizme. Dakle, neka uradi sve ono što mu je na raspolaganju ukoliko se zaista zalaže i on i oni koji stoje iza njega, a to je tzv. međunarodna zajednica, da ova zemlja i građani konačno krenu tamo gdje im je mjesto. A mjesto im je tamo gdje je svijet uređen, urađen, tamo gdje je svijet perspektive i budućnosti, kaže Bajtal.

Dobitak za državu

Smatra da opozicija u RS-u može donijeti promjene samo ako se ujedini i jasno distancira od politike Dodika.

– Njima je neophodno da se udruže, da dobiju onu snagu i moć koja je potrebna da potisnu sa scene onoga koji i njih gazi već 30 godina na sve moguće načine. Kad to urade, ostaje pitanje uvjerenja, nade, želje, koliko će oni biti zaista na probosanskom putu. Mene sad zanima da li će to biti opozicija ili će se pokazati samo kao konkurencija. Dakle, ukoliko žele opozicijski djelovati na jedan drugi način od djelovanja Dodika s kojim su se sudarili i kojeg žele da skinu, to bi onda bio dobitak za BiH. I za taj entitet, naravno, ističe Bajtal, piše press.

