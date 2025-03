Padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, u zapadnim područjima Bosne povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 22 °C,pišuVijesti

U Sarajevu bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 14 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

