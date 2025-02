Čović u Sarajevu: Murphy nas je “jako motivirao” da napravimo vlast s Trojkom

Lider HDZ-a u svom obraćanju se dotakao i kraja mandata sada već bivšeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Michaela Murphyja.

“Poželio sam mu jučer sve najbolje u životu. Upoznao sam ga prije 15 godina. Tada smo imali korektan odnos, a i sada. Sad je njegova uloga bila drugačija. Osobno sam razumio da ide potpuno krivim putem, mogao sam zbog toga nastradati. Rekao sam im, dajte sankcije ako sam ih zaslužio. Ja imam dovoljno godina da to podnesem”, kazao je Čović, prenosi Klix.

Potom je poručio da je Murphy bio taj koji je HDZ motivirao da naprave vlast s Trojkom.

“Murphy nas je ‘jako motivirao’ da pravimo vlast s Trojkom, kao što je motivirao i Bošnjake da glasaju za Južnu interkonekciju. Na to više nikad neću pristati”, poručio je.

Potom se osvrnuo i na visokog predstavnika Christiana Schmidta, kazavši da je siguran da više nikada neće donijeti nijednu odluku.

U kontekstu aktuelne političke krize Čović kaže da se razgovara sa svima, čak i sa SDA.

“Moramo završiti evropsku priču, za to imamo maksimalno 15 do 20 dana. To izgleda danas nemoguće, jer imamo dosta posla, ali ja sam optimista da će se to desiti. Nakon toga, sjest ćemo sa sadašnjim partnerima i vidjeti možemo li dalje ili ne. Vidjet ćemo ima li smisla nastaviti ovaj plan i program koji smo napravili prije dvije godine. Do tada nećemo podržavati smjene. Sada razgovaramo sa svima, pa čak i sa SDA. Ali, prvo moramo vidjeti ima li smisla trenutna koalicija. Popit ćemo kafu sa svim kolegama”, zaključio je Čović, prenosi Klix.

