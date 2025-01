Hasičević o bojkotu trgovina: Pozivam građane da budu svjesni svoje moći

U vremenu kada svjedočimo značajnim skokovima cijena, važno je ne samo prepoznati izazove, već ponuditi i konkretna rješenja. “Divljanje” cijena nije samo ekonomski, već i društveni problem (…) Slobodno tržište podrazumijeva odgovornost svih sudionika. Trgovci i proizvođači imaju obvezu poštovati kupce, osigurati pravedne cijene i ne zloupotrebljavati uvjete na tržištu – izjavio je federalni ministar trgovine Amir Hasićević (Naša stranka) ističući kako je njegova uloga kao ministra trgovine osigurati da tržište funkcionira pošteno i u interesu svih, a ne samo nekolicine.

Osnovna načela

Referirajući se na najavljeni bojkot trgovina kojeg su potrošači zakazali za 31. januara ministar Hasičević podsjeća kako je slobodno tržište jedno od osnovnih načela suvremenih ekonomskih sistema.

– To je sistem u kojem svi – proizvođači, trgovci i potrošači – imaju slobodu izbora. Potrošači odlučuju što će kupovati i gdje će trošiti svoj novac, a proizvođači i trgovci odgovaraju na te zahtjeve, prilagođavajući svoje ponude kako bi opstali na tržištu. Upravo ta ravnoteža – između ponude i potražnje – omogućava ekonomski rast, konkurenciju i, na kraju, boljitak za sve – naveo je federalni ministar trgovine.

Po njegovim riječima, slobodno tržište podrazumijeva odgovornost svih sudionika te kako trgovci i proizvođači imaju obvezu poštovati kupce, osigurati pravedne cijene i ne zloupotrebljavati uvjete na tržištu.

Također, navodi kako potrošači imaju pravo izražavati svoje nezadovoljstvo, uključujući i kroz legitimne alate poput bojkota.

– Bojkot, u svojoj suštini, nije prijetnja slobodnom tržištu – naprotiv, to je dio tog sustava, jer daje jasan signal da nešto nije u redu i poziva na promjene. Građani imaju pravo tražiti poštene cijene. Imaju pravo na to da se njihov novac cijeni, ali i izabrati šta će podržavati. Pozivam građane/potrošače, da budu svjesni moći koju imaju – moći koja može promijeniti uvjete na tržištu, ali i podržati one koji posluju odgovorno i u interesu zajednice – kazao je ministar Hasičević.

Zadaća Vlade

Zadaća Vlade je, kako je naveo, da osigura ravnotežu – da zaštiti slobodno tržište, ali i prava potrošača. Poručio je kako rade na dugoročnim rješenjima, koja će pomoći stabilizaciji cijena i osigurati svima dostupnost osnovnih proizvoda.

Ministar Hasičević je istaknuo kako Vlada FBiH ne zatvara oči pred problemom rasta cijena.

– Pratimo situaciju i već poduzimamo mjere kako bismo osigurali pravedne uvjete za sve sudionike na tržištu. Nadgledamo opravdanost rasta cijena te radimo na tome da spriječimo zloupotrebe – naveo je federalni ministar trgovine.

Po njegovim riječima, važno je razumjeti da bojkot ne smije biti sam sebi cilj već da on ima smisla samo ako potiče na dijalog i donosi konkretne promjene.

– Uvjeren sam da se mnogi problemi mogu riješiti kroz suradnju, transparentnost i otvorenost između potrošača, trgovaca i države. Pozivam vas da zajedno radimo na očuvanju pravednosti i stabilnosti na tržištu. Vi, građani, uvijek ćete biti prioritet u našim politikama. Zajedno možemo osigurati bolje sutra – istaknuo je Hasičević.

O tome što planira poduzeti kako bi se zaštitio standard građana i osigurao pravednost na tržištu, ministar Hasičević navodi kako je prvi korak jačanje nadzora nad cijenama osnovnih proizvoda.

– Zajedno s nadležnim agencijama i inspekcijama, pratit ćemo kretanje cijena kako bismo spriječili neopravdana poskupljenja. Svako zloupotrebljavanje položaja na tržištu – bilo od strane trgovaca, proizvođača ili distributera – bit će strogo sankcionirano – poručio je ministar.

Također, ističe kako će uvesti obvezu veće transparentnosti u formiranju cijena.

– Potrošači imaju pravo znati što stoji iza povećanja cijena proizvoda. Od proizvođača i trgovaca tražit ćemo da jasno obrazlože sve promjene koje utječu na konačne cijene, kako bi se izbjeglo spekuliranje i manipuliranje tržištem – istaknuo je ministar Hasičević.

Borba protiv “divljanja” cijena

Jedan od načina borbe protiv “divljanja” cijena je, kako je naveo, stvaranje uvjeta za veću konkurenciju na tržištu.

– Poticat ćemo ulazak novih, manjih trgovaca i proizvođača na tržište, osobito lokalnih i regionalnih, koji mogu ponuditi kvalitetne proizvode po pristupačnijim cijenama. Time ćemo osigurati veću ponudu i smanjiti dominaciju velikih igrača koji često diktiraju cijene. Povećat ćemo sredstva i kapacitete za zaštitu prava potrošača. Jačanjem rada udruga za zaštitu potrošača, otvaranjem dodatnih kanala za prijavu nepravilnosti te osiguravanjem brze reakcije na prijave, omogućit ćemo građanima veću podršku i zaštitu – naveo je federalni ministar trgovine.

Kroz poticajne mjere, navodi Hasičević, podržat će domaće proizvođače kako bi smanjili ovisnost o uvoznim proizvodima, čime se smanjuju dodatni troškovi i osigurava stabilnija opskrba.

Ministar Hasičević je kazao kako će za najugroženije građane uvesti ciljane subvencije koje će pomoći u pokrivanju osnovnih životnih troškova.

– Otvorit ćemo dijalog s velikim trgovačkim lancima i proizvođačima kako bismo zajednički radili na pronalaženju rješenja koja su održiva i pravedna za sve. Potrebno je balansirati između interesa poslovnog sektora i zaštite građana, a jedini način za to je iskrena suradnja – poručio je Hasičević istaknuvši kako bi te mjere, uz podršku građana, omogućile da se stabilizira situacija i zaštiti standard građana, priopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

