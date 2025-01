Meteorolozi upozoravaju: U dijelovima BiH biće jaki udari juga

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -1 stupanj, Zenica 1, Banja Luka, Jajce i Tuzla 2, Sanski Most 4, Drvar 5, Ivan Sedlo, Livno i Stolac 6, Bugojno i Trebinje 8, Gradačac, Sarajevo i Široki Brijeg 9, Mostar 10, Bihać i Neum 13 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje rijetko može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Jaki udari juga su najizgledniji na području Krajine, zatim na jugozapadu Bosne i dijelu centralne i sjeverne Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stupnjeva, prenosi N1.

U Sarajevu umjereno oblačno u jutarnjim satima. Tokom dana sunčanije. Novo naoblačenje u noći na utorak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12 stupnjeva.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Glavnina kiše će pasti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabija kiša. Vjetar umjeren i jak južnog smjera. Povremeno su mogući i olujni udari juga. Vjetar će oslabiti u večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 18°C.

U srijedu 29.1.2025. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nova kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C.

U četvrtak 30.1.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Padavine nisu obilne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

