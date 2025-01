Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana…

Danas u većem dijelu Bosne niska oblačnost. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanje oblačnosti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslije podne i večernjim satima na jugu i zapadu Hercegovine i jugozapadu Bosne, može pasti i malo kiše. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje od 11 do

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u južnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima i sa slabom kišom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje od 3 do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni,piše Slobodnabosna

U utorak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U nizinama će većinom padati slaba kiša, u Bosni i susnježica. U višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje od 3 do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

U srijedu pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Poslije podne, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje od 3 do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

