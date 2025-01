BiH: Sunce, magla i temperature do -14 stepeni!

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka.

Poslije podne porast oblačnosti u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Tokom noći slaba kiša je moguća na jugozapadu zemlje,pišu Vijesti

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na planinama do -14, na jugu od -2 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura oko -9, a dnevna oko 2 °C.

Facebook komentari