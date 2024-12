METEOROLOZI OBJAVILI PROGNOZU do vikenda: Evo koliko će snijega još pasti, ovo je očekivana visina

U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od minus dva do četiri, na jugu od osam do 12 stupnjeva.

Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz kraća sunčana razdoblja, a u Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne je povremeno moguć slab snijeg. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena bura, a u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od minus tri do dva, na jugu do osam, a dnevna od nula do četiri, na jugu od šest do 12 stupnjeva, prenosi Novi.

U petak, 27. decembra u Bosni oblačno vrijeme sa snijegom ili susježicom u prvom dijelu dana. U Hercegovini pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje poslije podne. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od minus šest do nula, na jugu do četiri, a dnevna od minus četiri do dva, na jugu od četiri do osam stupnjeva.

U Bosni u subotu jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne slaba bura, a u ostatku zemlje slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od minus osam do minus dva, na jugu od nula do četiri, a dnevna od m minus dva do četiri, na jugu od šest do 12 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

