HNK prvi kanton koji je usvojio Zakon o studentskom radu

HNK je postao prvi kanton u Federaciji koji je usvojio Zakon o studentskom radu, a ovaj zakon izglasan je u ponedjeljak na sjednici Skupštine HNK-a.

Radi se o iznimno važnom aktu na osnovu kojeg će stotine studenata Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić imati priliku preko studentskih servisa doći do zaposlenja.

Zbog nepostojanja ovoga zakona pod znak pitanja je došao cijeli jedan sistem preko kojega su godinama studenti dolazili do honorarnih poslova i tako sebi i svojim porodicama značajno olakšali teret troškova studiranja, potvrdila je direktorica Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Anita Glibić, koja je mjesecima zajedno s predstavnicima kantonalne vlasti učestvovala u kreiranju spomenutog zakona.

“Nikada zakonski nismo uredili ovu oblast i prvi smo kanton koji je dobio ovakav zakon. Koliko je on važan govori i činjenica da su nas kolege iz drugih kantona već kontaktirale kako bi naš zakon usvojili i u svojim kantonima. Zakonom smo napokon definisali što je to studentski rad, na koji način se ta vrsta poslova može realizirati, a oni koji budu kroz studentski servis radili poslove koji su u skladu sa onim što studiraju, taj rad se može priznati i kao studentska praksa. I to je jako važno jer nakon završetka studija potvrda o sticanju radnog iskustva tokom studiranja može imati veliki značaj tokom potrage za poslom”, pojašnjava Glibić.

Dodaje kako Zakon o studentskom radu pruža i zaštitu u smisla da studenti ne mogu biti zaposleni na poslovima koji predviđaju stalna zaposlenja, odnosno, kompanije ne mogu angažirati radnu snagu preko Studentskog servisa za poslove gdje po sistematizaciji moraju imati stalne zaposlenike. U prijevodu, kompanije ne mogu po “studentskim cijenama” dobiti radnika za stalno, navodi se u priopćenju iz Studentskog centra Mostar.

“Kompanije za te poslove radnike trebaju tražiti na zavodima za zapošljavanje, a ne preko studentskog servisa. Zakon predviđa da studenti mogu biti zaposleni samo za pomoćne poslove i za to dobiti studentske honorare. Sada nadležne institucije trebaju donijeti podzakonske akate koji će dodatno urediti u ovu oblast, zaštititi i studente i poslodavce, tako da svi osjećaju jednu sigurnost kada se radi preko studentskog servisa. Kao Studentski centar Sveučilišta u Mostaru spremni smo biti partneri nadležnim institucijama u tome procesu”, istaknula je Glibić.

Preko studentskog servisa Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru tokom godine stotine studenata pronalazi honorarne poslove, a zanimljivo je kako veliki broj tih mladih ljudi želi raditi kako bi barem djelomično pokrili troškove studiranja.

“Kada nam većina studenata koji rade preko našega servisa kaže kako zarađeni novac potroše na plaćanje semestra ili da pokriju neke druge troškove tokom studiranja, onda postane jasno koliko je ovo pitanje važno. Svi smo svjesni koliko su troškovi života narasli zadnjih godina, a možete tek zamisliti kako je porodicama koji imaju dvoje studenata u kući. Ti roditelji nadljudskim naporima pokušavaju pokriti troškove studiranja, a nekada i mi ostanemo ganuti kada vidimo koliko se i ti mladi ljudi trude raditi kako bi svojim roditeljima olakšali teret kojeg nose. Vidjeti kod tih mladih ljudi toliko osjećaja odgovornosti je nešto impresivno i dužni smo im osigurati ne samo honorarni posao nego i pravnu sigurnost u tome procesu”, zaključila je Glibić.

Facebook komentari