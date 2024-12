Objavljena prognoza do 7. januara: Kad se očekuje prestanak padavina i kakvo će vrijeme biti za Novu

Naglašavaju kako je, pod utjecajem ciklona koji se premješta preko Bosne i Hercegovine te pratećih frontalnih poremećaja uz dominaciju hladne i vlagom bogate zračne mase, izgledno pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni.

Prestanak padavina u Bosni očekuje se 27. decembra, a u Hercegovini od 24. decembra. Stabilno vrijeme zadržaće se do kraja prognoznog perioda, prenosi Radiosarajevo.

Do 25. decembra, minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od -6 do -1 i u Hercegovini od -2 do 3, a maksimalne u Bosni od -3 do 2, u Hercegovini od 4 do 9 °C.

Nešto niže temperature zraka očekuju se od 26. decembra, sa vrijednostima minimalnih u Bosni od -9 do -4, a u Hercegovini od -4 do 1 °C, danju širom Bosne od -5 do 0 i u Hercegovini od 2 do 7 °C.

