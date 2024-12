Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Vjetar slab južni i jugozapadni, a poslije podne na momente i pojačan.U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne ili tokom noći u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne postepeno mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Tokom noću u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. Prema kraju dana i tokom noći pad temperature zraka.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u centralnim istočnim i sjevernim područjima Bosne slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini u jutarnjim satima slaba kiša. Poslije podne postupno smanjenje oblačnosti u Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do jaka bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 7, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 stepeni.U nedjelju pretežno sunačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Poslije podne, postupno naoblačenje sa zapada, što će uvjetovati kišu, najprije na zapadu, a zatim će proširiti i na ostala područja. Jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na jugu do 3, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 10 stepeni,piše Slobodnabosna

