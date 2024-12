KS: Na koji način ugostitelji mogu biti kažnjeni u slučaju nepoštivanja odredbi o zabrani pušenja!?

Shodno odredbama Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH, kao i Pravilnika o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, koji je stupio na snagu 13. juna ove godine, ugostiteljski objekti koji se odluče osigurati prostor, odnosno prostoriju za pušenje obavezni su bili dostaviti Odluku o dozvoli pušenja nadležnoj federalnoj, odnosno kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, u roku od osam dana od dana njenog donošenja, piše biznis.

To je bilo neophodno učiniti radi vođenja službene evidencije od inspekcijskih organa o utvrđenim prostorima i prostorijama za pušenje.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo do sada je zaprimila samo jednu odluku o dozvoli pušenja od ugostiteljskog objekata registriranog na području Kantona Sarajevo, saopćeno je iz KUIP-a KS.

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, koji su u dosadašnjim redovnim i usmjerenim nadzorima nad provođenjem ovog zakona djelovali korektivnim i preventivnim mjerama, nakon što je period prilagođavanja utvrđen zakonskim odredbama istekao 13. decembra ove godine, počet će izricati i mjere zabrane pušenja u vidu rješenja onim subjektima koji ne ispunjavaju zakonom propisane uslove, prenosi Fena.

– Prioritet u našem postupanju u ovom momentu su zahtjevi za inspekcijski nadzor koji već u značajnom obimu stižu u Kantonalnu upravu, a što možemo očekivati i u predstojećem periodu. Osim mnogobrojnih aktivnosti koje inspektori provode u svom radu, kao i dobijenih zahtjeva za inspekcijski nadzor, shodno planu rada u ovoj sedmici inspektori provode nadzore u tržnim centrima koji su dužni svoje interne akte uskladiti sa ovim zakonskim odredbama, kao i korisnici prostora unutar tržnih centara – navode iz KUIP-a KS.

Kada su u pitanju novčane sankcije, Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, u dijelu prelaznih odredbi propisuje da će se kazne “početi naplaćivati nakon isteka 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona”. Prema istom će postupati i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, s tim da će svako neizvršenje rješenja za sobom povlačiti novčane kazne u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS. One iznose od 3.000 KM do 15.000 KM za pravne osobe, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu, dok se fizička osoba – poslodavac kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 1.500 KM, naglasili su iz KUIP-a KS.

Iz KUIP-a napominju da objekti koji svojom površinom uslužnog prostra ne prelaze 50 m2 mogu biti isključivo pušački ili nepušački, pod uslovom da se u istima uslužuje samo piće, kao i da vlasnici moraju ispuniti određene uvjete propisane pravilnikom.

Vlasnici objekata površine iznad 50 m2, moraju uspostaviti poseban prostor za pušenje koji ne smije biti manji od 10 m2, niti zauzimati više od 20 posto ukupne površine uslužnog prostora. Prostorije moraju biti tehnički opremljene prema strogim standardima, uključujući ventilaciju i izolaciju kako bi se spriječilo prodiranje duhanskog dima u ostatak prostora, navode iz KUIP-a KS.

