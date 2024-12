Upaljen žuti meteoalarm za danas u BiH

U većem dijelu Bosne i Hercegovine se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, a po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka…

U ostatku dana se očekuje porast naoblake u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od minus četiri do dva, na jugu do pet, a dnevna od četiri do 10, na jugu do 13 stepeni.

Upaljen je i žuti meteoalarm za nekoliko područja zbog prisutnosti magle.

Tako se u sarajevskoj regiji očekuje magla po kotlinama koja može “utjecati na rutinske aktivnosti na otvorenom”.

“Može izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja”, navodi se u saopćenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Slično upozorenje vrijedi za područje Foče, Prijedora i Višegrada.

Pretežno sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana se očekuje i u utorak, dok bi po kotlinama Bosne moglo biti magle ili niske naoblake u jutarnjim satima.

Jutarnje temperature će iznositi od nula do šest, na jugu do osam, a dnevna od osam do 14 stepeni.

Slično vrijeme se očekuje i naredni dan, a dio prijepodnevna će po kotlinama Bosne biti magle ili niske naoblake.

Iste temperature se očekuju i u srijedu: dnevna od šest do 12, a na jugu do 14 stepeni, piše crna-hronika.

