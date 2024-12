Meteorolozi objavili najnoviju prognozu: Poznato do kada će padati snijeg i u kojim dijelovima BiH

Temperature zraka u 7 sati: Sokolac -2, Bihać i Drvar 0, Banja Luka, Bugojno i Sanski Most 1, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 2, Gradačac, Livno i Tuzla 3, Bijeljina i Zenica 4, Mostar, Široki Brijeg i Trebinje 6 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 932 milibara, za 10 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje i slaba kiša. U nizinama Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini uglavnom jugozapadni. Najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom ili susnježica. Najviša dnevna temperatura oko 4 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je nepovoljna. Tmurno i hladno vrijeme, uz konstantno sjeverno strujanje, kod većine populacije će uzrokovati lošije raspoloženje, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata dovesti do jačanja tegoba. Moguće su i epizode onečišćenog zraka, naročito u gradskim sredinama, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti i boravak na otvorenom. Na jugu toplije i malo ugodnije, uz nešto ljepšu opštu sliku.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

Za 10. 12. 2024 (utorak), pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini povremeno sa kišom, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. U Bosni padavine tokom noći. U niznama kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

Za 11. 12.2024 (srijeda), pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Hercegovini se očekuje slaba kiša. U nizinama Bosne kiša ili sunježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 7, na jugu do 11 stepeni.

Za 12. 12. 2024 (četvrtak), umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana u Krajini i na jugu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari