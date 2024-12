Meteorolozi izdali upozorenje za građane: Danas temperature i do 14°C, evo kad nam stiže novi snijeg

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni lokalno guste magle. Može izrazito uticati na rutinske aktivnosti na otvorenom. Može izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja”.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -4; Livno -3; Bijeljina, Gradačac i Sokolac 0; Prijedor i Široki Brijeg 1; Drvar i Srebrenica 2; Banja Luka i Sarajevo 3; Bihać, Bugojno, Jajce, Sanski Most, Tuzla i Zenica 4; Trebinje 7; Mostar 9. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Dodatna stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti sa odmicanjem dana. Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, osobito u jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje, potom uz blago zatopljenje i sunčane intervale, posvuda malo ugodnije. Sa više vedrine, opšta slika će biti ljepša u Hercegovini i na zapadu, prenosi Radiosarajevo.

Danas u Hercegovini i na jugozapadu Bosne malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a u ostalim dijelovima umjereno do pretežno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.

U utorak, u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U ostatku zemlje će preovladavati magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U srijedu, pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U četvrtak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom ili susnježicom u Bosni, na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini bez padavina. a na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 13 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

