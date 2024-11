Predrag Puharić izabran za gradonačelnika Sarajeva

Za njegov izbor je glasao 21 vijećnik, a jedan je bio suzdržan.

On će obavljati dužnost do konstituisanja novog saziva Gradskog vijeća Grada Sarajeva, odnosno do postupka izbora gradonačelnika na konstituirajućoj sjednici, prenosi Avaz.

U statutu Grada Sarajeva je propisano da jedan od zamjenika može obnašati dužnost vršioca dužnosti samo 30 dana, a s obzirom da je do konstituisanja novog saziva ostalo više od 30 dana, izabran je vršilac dužnosti gradonačelnika.

– Predrag Puharić je ugledni stručnjak u oblasti cyber sigurnosti i digitalne transformacije, s više od 20 godina iskustva u obrazovanju, istraživanju i implementaciji najsavremenijih rješenja za sigurnost u digitalnom prostoru. Diplomirao je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Usavršavao se kao Chevening Caber Security Fellow na Cranfield Universitetu u Velikoj Britaniji i kao CRDF International Cybersecurity Fellow na Purdue Universityju u SAD-u. Također je i dobitnik IVLP stipendije State Departmenta.

Trenutno obnaša funkciju direktora Centra za izvrsnost u cyber sigurnosti (CSEC) u Bosni i Hercegovini. U svom dosadašnjem političkom djelovanju, Puharić je dugogodišnji član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u kojem je jedno vrijeme obnašao dužnost sekretara Kantonalnog odbora SDP Sarajevo – naveli su iz sarajevskog SDP-a.

