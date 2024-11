Murphy: BiH je na opasnom udaru, bićemo uz vas

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Murphy čestitao je Dan državnosti BiH.

“Danas je vizija nezavisne, suverene i multietničke BiH na udaru. Na udaru je političkih lidera koji nastoje srušiti Daytonski mirovni sporazum i potkopati državu i njene institucije. Ovi lideri spostvenu moć i bogaćenje stavljaju ispred dobrobiti građana BiH. Oni podstiču podjele, umjesto da rade na zajedničkoj budućnosti. Oslanjaju se na strah i laži da bi proveli svoj plan, plan koji vodi BiH opasnim putem kojim se riziku izlažu njena sigurnost i stabilnost, kao i izgledi za mirnu demokratsku i prosperitetnu budućnost unutar evroatlantskih institucija”, poručio je Murphy iz Jajca.

“Predanost SAD-a suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru BiH ostaje nepokolebljiva. Naše partnerstvo nikad nije bilo jače i ostat ćemo uz vas i u vašem uglu dok vršite pritisak na svoje političke vođe da učine ono što je potrebno kako bi vama, vašoj djeci i unucima osigurali pravo mjesto unutar euroatlantske porodice naroda”, navodi se u objavi američke ambasade na X-u, piše vijesti.

Happy Statehood Day, Bosnia and Herzegovina!

The U.S. commitment to BiH’s sovereignty, territorial integrity, and multiethnic character remains steadfast. Our partnership has never been stronger, and we will remain by your side and in your corner as you press your political… pic.twitter.com/tURfU30TNE

