Stiže promjena vremena: Očekuje se kiša, krajem dana i snijeg u ovim dijelovima Bosne i Hercegovine

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica 0; Ivan Sedlo 9; Livno, Sokolac 10; Bijeljina, Mostar, Tuzla 11; Gradačac, Široki Brijeg, Srebrenica, Zenica 12; Bugojno, Drvar, Sarajevo, Trebinje 13; Jajce 14; Prijedor 15; Banja Luka, Bihać, Sanski Most 16; Neum 17; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 927 hPa, za 18 hPa je niži od normalog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Krajem dana i tokom noći u Bosni prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Više padavina u sjevernim, istočnim područjima Hercegovine i na sjeverozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslije podne u sjevernim područjima Bosne vjetar mijenja smjer na sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana i tokom noći vjetar u slabljenju. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C. Prema kraju dana i tokom noći pad temperature zraka.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana se očekuje kiša, koja će tokom noći postepeno preći u susnježicu i snijeg. Dnevna temperatura oko 14 °C.

BIOMETEOROLOŠOKA PROGNOZA Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i zahlađenjem, kod osjetljivih osoba uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, nesanice. Usljed porasta sadržaja vlage u zraku neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te umanjiti boravak na otvorenom, s obzirom da će dolaskom noći uslijediti osjetniji pad temperatura.

Objavljena je prognoza do nedjelje:

U četvrtak 21.11.2024., u većem dijelu zemlje tokom dana pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. U ranim jutranjim satima na istoku Bosne je moguć slab snijeg. Novo naoblačenje se očekuje tokom noći što će usloviti padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje. U nižim područjima će padati kiša, a u višim susnježica i snijeg. Vjetar tokom dana slab južni i jugoistočni, a tokom noći umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od – 6 do 0, na planinama i visoravnima do -12, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

U petak 22.11.2024., oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni postepeno preći u susnježicu i snijeg. Poslije podne padavine prestaju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a krajem dana ili tokom noći i u ostatku zemlje. Obilnije padavine u većem dijelu Hercegovine, zapadnim, djelimično centralnim i sjevernim područjima Bosne. U jutarnjim satima vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. U ostaku dana vjetar postepeno slabi i mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna temperatura -2 do 4, na jugo od 8 do 14 °C.

U subotu 20.11.2024., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od – 8 do -2, na planinama i visoravnima do -14, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 10 °C.

U nedjelju 20.11.2024., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od – 6 do 0, na planinam i visoravnima do -13, na jugu od -2 do 2, a dnevna od 2 do 8, na jugu i sjeveru zemlje do 11 °C, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari