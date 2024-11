Meteorolozi: Stabilnim vremenskim prilikama na prostoru BiH došao je kraj

Padom temperature zraka, u poslijepodnevnim satima, kiša će u Bosni prvo preći u susnježicu, a zatim u snijeg. Nestabilne vremenske prilike nastaviće se do petka.

Moguće su intenzivnije padavine. Na planinama snijeg, a na području Hercegovine očekuje se kiša. U Bosni padavine pretežno u obliku susnježice i snijega. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremena i pad temperature zraka.

Minimalne temperature zraka u narednim danima varirat će između 1°C i 6°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 10°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 10°C do 15°C. U utorak poslijepodne doći će do pada temperature, tako da će se u srijedu u jutarnjim satima temperature kretati između -1°C i 3°C, na jugu zemlje do 8°C. Maksimalne dnevne temperature do 20°C, prenosi N1.

Stabilne vremenske prilike prema raspoloživim prognoznim modelima prognoziraju se uglavnom do kraja mjeseca. Jedino u petak (29.11.) u Bosni bi moglo pasti malo kiše.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 2°C i 6°C, u Hercegovini do 8°C. Najviša dnevna temperatura od 6°C do 11°C, jugu zemlje do 15°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

Facebook komentari