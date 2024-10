Sunčano u BiH, topli dani i početkom sljedeće sedmice

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 9, a dnevna oko 19 stepeni.

Trodnevna prognoza

U ponedjeljak 21.10.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U utorak 22.10.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U srijedu 23.10.2024., umjerenu, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći naoblačnje sa zapada, što u Krajini može usloviti kišu. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljne biometeorološke prilike, više sunca i stabilnije vrijeme, većina populacije biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici neće imati izraženijih tegoba. Tokom prijepodneva, u centralnim i istočnim područjima zemlje, usljed mjestimične pojave magle kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. U nastavku dana posvuda ugodnije. Preporučujemo Vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom. Pri tome je poželjno slojevito se odjenuti, s obzirom da će nakon svježijeg jutra, temperature zraka osjetnije porasti, prenosi Avaz.

