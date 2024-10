Za vikend pretežno oblačno i kišovito

U Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Poslije podne u Bosni postepeno smanjenje oblačnost. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno i lokalno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a dnevna oko 18 stepena.

Trodnevna prognoza

U nedjelju 20.10.2024., jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu zemlje do 24 stepena.

U ponedjeljak 21.10.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 24 stepena.

U utorak 22.10.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 21, na jugu zemlje do 24 stepena,piše Avaz

Biometeorološka prognoza

Nakon svježijeg jutra, postepeno će otopliti i uz povremene sunčane intervale većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U dijelu centralne i sjeveroistočne Bosne, duže zadržavanje magle kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Na jugozapadu i zapadu zemlje opšta slika će biti malo lošija, usljed izraženije naoblake. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima, posvuda stabilnije i ugodnije.

Facebook komentari