Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 26 °C.

U Sarajevu uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a dnevna oko 20 °C, prenosi Avaz.

Facebook komentari