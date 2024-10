Objavljena prognoza za naredne dane: Šta nas čeka do kraja sedmice?

Danas će u našoj zemlji prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Prije podne slaba kiša ili jači lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim, jugozapadnim područjima Bosne i većem dijelu Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Poslije podne lokalno slab pljusak je moguć ponegdje na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, lokalno na jugu i sjeveru zemlje do 26 °C.

U četvrtak 10.10.2024., jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U sjevernim područjima Hercegovine je moguć slab lokalni pljusak. U večernjim satima porast naoblake što u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti kišu, a u noći sa četvrtka na petak širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu i sjeveru zemlje do 28°C.

U petak 11.10.2024., pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini poslije podne smanjenje oblačnosti. U ranim jutarnjim satima kiša i jači pljuskovi se očekuju širom zemlje. Prije podne padavine uglavnom u Hercegovini, istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne, a poslije podne lokano slaba kiša u većem dijelu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 °C.

U subotu 09.10.2024., u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 24 °C.

U nedjelju 10.10.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu i sjeveru zemlje do 24 °C, pišu Vijesti.ba.

