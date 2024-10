Danas pljuskovi širom BiH, posebno u Hercegovini!

U prvom dijelu dana u BiH se očekuje kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje.

Na jugu je moguća grmljavina. Poslije podne lokalno slab pljusak je moguć na sjeveru Hercegovine i na jugoistoku Bosne.

Jače padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Očekiva količina padavine u navedenim područjima između 30 i 60, lokalno do 80 l/m2. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, lokalno na jugu i sjeveru zemlje do 26 °C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 14, a dnevna oko 21 °C, pišu vijesti.

Facebook komentari