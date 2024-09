U BiH danas kiša i pljuskovi: Evo gdje se očekuje i malo snijega

Na vrhovima planina se očekuje snijeg. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u Krajini i na jugozapadu Bosne.

U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Nešto više oblaka može biti na krajnem sjeveru Hercegovine, gdje je lokalno i povremeno moguća slaba kiša ili slab pljusak, prenosi Novi.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugo do 21 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura zraka oko 10, a dnevna oko 12 °C.

