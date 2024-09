Kakvo vrijeme nas očekuje za vikend?

Puhat će slab do umjeren vjetar, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu i sjeveru zemlje do 30 °C.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 26 °C

U subotu jutro u Krajini oblačno sa kišom. U ostatku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni. Jutarnja temperatura od zraka 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, u južnim i istočnim područjima do 28 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslijepodne prestanak padavina u Hercegovini i Krajini, a krajem dana i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 10 do 16, na jugo do 22 °C, prenosi n1.

